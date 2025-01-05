05 января 2025
04 января 2025

В Тюмени гастарбайтеры живут и испражняются на лестничной клетке многоквартирника. Фото, видео

В Тюмени мигранты поселились на лестничной клетке многоквартирного дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители многоэтажки недовольны соседством с приезжими специалистами
Жители многоэтажки недовольны соседством с приезжими специалистами Фото:

В Тюмени жильцы многоквартирного дома пожаловались на мигрантов, которые живут и ходят в туалет на лестничной клетке. Кадрами с камер видеонаблюдения тюменцы поделились с URA.RU.

«В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, ходят в туалет. Звонили в службу 112 еще 5 января, но никто так и не приехал», — рассказали URA.RU тюменцы.

Незваные гости обитают в доме №13к3, по улице 50 лет ВЛКСМ. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.

Днем незваные гости уходят, а ночью возвращаются в свое импровизированное жилье
Днем незваные гости уходят, а ночью возвращаются в свое импровизированное жилье
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени жильцы многоквартирного дома пожаловались на мигрантов, которые живут и ходят в туалет на лестничной клетке. Кадрами с камер видеонаблюдения тюменцы поделились с URA.RU. «В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, ходят в туалет. Звонили в службу 112 еще 5 января, но никто так и не приехал», — рассказали URA.RU тюменцы. Незваные гости обитают в доме №13к3, по улице 50 лет ВЛКСМ. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...