Жители многоэтажки недовольны соседством с приезжими специалистами
В Тюмени жильцы многоквартирного дома пожаловались на мигрантов, которые живут и ходят в туалет на лестничной клетке. Кадрами с камер видеонаблюдения тюменцы поделились с URA.RU.
«В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, ходят в туалет. Звонили в службу 112 еще 5 января, но никто так и не приехал», — рассказали URA.RU тюменцы.
Незваные гости обитают в доме №13к3, по улице 50 лет ВЛКСМ. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
Днем незваные гости уходят, а ночью возвращаются в свое импровизированное жилье
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!