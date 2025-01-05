Челябинские дороги освобождали от гололедицы свыше 400 единиц техники

06 января 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

В Челябинске продолжает работу 257 единиц спецтехники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гололедицу на дорогах Челябинской области в ночь на 6 января ликвидировали 422 единицы дорожной техники. Как сообщили в пресс-службе регионального миндора, в Челябинске продолжает работать 257 спецмашин. «Вечером 5 января на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия: метель, сильный ветер, на дорогах ухудшение видимости. Особенно это коснулось южных районов и горнозаводского края. Ночью температура воздуха резко понизилась. На автомобильных дорогах, особенно в низинах, возможна гололедица», — сообщили в миндоре. Для обеспечения безопасности дорожного движения в ночные часы на региональных дорогах работали 95 единиц техники, в течение суток муниципалитеты задействовали для расчистки еще 327 единиц. Чиновники призвали водителей быть внимательными и осторожными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гололедицу на дорогах Челябинской области в ночь на 6 января ликвидировали 422 единицы дорожной техники. Как сообщили в пресс-службе регионального миндора, в Челябинске продолжает работать 257 спецмашин. «Вечером 5 января на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия: метель, сильный ветер, на дорогах ухудшение видимости. Особенно это коснулось южных районов и горнозаводского края. Ночью температура воздуха резко понизилась. На автомобильных дорогах, особенно в низинах, возможна гололедица», — сообщили в миндоре. Для обеспечения безопасности дорожного движения в ночные часы на региональных дорогах работали 95 единиц техники, в течение суток муниципалитеты задействовали для расчистки еще 327 единиц. Чиновники призвали водителей быть внимательными и осторожными.