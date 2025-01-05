Высокопоставленный силовик насмерть снес пенсионерку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге днем 4 января один из заместителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка насмерть сбил пенсионерку. Авария случилась возле дома на Щорса, 103, рассказал информированный источник.
«Это один из заместителей отдела управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка. Возбуждено уголовное дело», — передает E1.ru слова собеседника. Однако по данным источника URA.RU, фигурантом является некий рядовой оперуполномоченный Марат К., ранее служивший в отделе полиции №5 (официально информация не подтверждена).
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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