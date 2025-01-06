Президент Украины Владимир Зеленский смог накопить значительные средства, используя для этого отмывание денег в период пандемии COVID-19, с государственной программы «Большая стройка», а также на конфликте с Россией. Об этом заявил рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.
«Три масштабных проекта Зеленского — привели его к его сказочному обогащению. Пандемия „ковид“ принесла ему и окружению от 500 до 1000 миллионов долларов», — рассчитал состояние Зеленского Дубинский в своем telegram-канале. Также, по его оценкам, проект «Большая стройка» принес президенту Украины около восьми миллиардов долларов, а конфликт с Россией — 50 миллиардов долларов.
Помимо этого, как отметил парламентарий, украинский лидер получает финансирование из стандартных источников государственного бюджета, включая доходы от налоговой службы, таможни, судебной системы и других организаций. В общей сложности за пять лет сумма его доходов составила около ста миллиардов долларов США, отмечает Дубинский. Депутат заключил, что Зеленский и его команда обладают б?льшими ресурсами, чем президент США Джо Байден и американские предприниматели Уоррен Баффетти и Илон Маск вместе взятые.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Зеленский в интервью с блогером Лексом Фридманом подтвердил наличие коррупционных связей с англосаксами, передает RT. В ходе диалога с Фридманом Зеленский утверждал, что он предложил избранному на тот момент президенту США Дональду Трампу покупку вооружений на сумму в 300 миллиардов долларов за российские активы, сообщает RT.
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