05 января 2025

Дорожники предупредили о серьезной опасности на свердловских трассах

В Свердловской области обработают опасные участки противогололедным материалом
© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Водителей призвали не мешать работе дорожной техники Фото:

Трассы из Екатеринбурга в Челябинск, Пермь и Тюмень 7—9 января завалит снегом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 7, 8 января местами небольшой снег. 9 января снег, местами сильный», — пояснили дорожники. Во избежание гололеда рабочие обработают опасные участки.

Водителей призвали сохранять бдительность и не мешать работе дорожной техники. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в компании.

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Трассы из Екатеринбурга в Челябинск, Пермь и Тюмень 7—9 января завалит снегом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 7, 8 января местами небольшой снег. 9 января снег, местами сильный», — пояснили дорожники. Во избежание гололеда рабочие обработают опасные участки. Водителей призвали сохранять бдительность и не мешать работе дорожной техники. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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