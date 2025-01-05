Дорожники предупредили о серьезной опасности на свердловских трассах

В Свердловской области обработают опасные участки противогололедным материалом

06 января 2025 в 17:16 Размер текста - 17 +

Водителей призвали не мешать работе дорожной техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трассы из Екатеринбурга в Челябинск, Пермь и Тюмень 7—9 января завалит снегом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 7, 8 января местами небольшой снег. 9 января снег, местами сильный», — пояснили дорожники. Во избежание гололеда рабочие обработают опасные участки. Водителей призвали сохранять бдительность и не мешать работе дорожной техники. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трассы из Екатеринбурга в Челябинск, Пермь и Тюмень 7—9 января завалит снегом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 7, 8 января местами небольшой снег. 9 января снег, местами сильный», — пояснили дорожники. Во избежание гололеда рабочие обработают опасные участки. Водителей призвали сохранять бдительность и не мешать работе дорожной техники. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в компании.