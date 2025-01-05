Дорожники предупредили о серьезной опасности на свердловских трассах

Водителей призвали не мешать работе дорожной техники
Трассы из Екатеринбурга в Челябинск, Пермь и Тюмень 7—9 января завалит снегом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Свердловской области: 7, 8 января местами небольшой снег. 9 января снег, местами сильный», — пояснили дорожники. Во избежание гололеда рабочие обработают опасные участки.
Водителей призвали сохранять бдительность и не мешать работе дорожной техники. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в компании.
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