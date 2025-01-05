Тюменцев предупредили об опасности на трассах

На трассах ожидается опасная обстановка
На дорогах в Тюменской области 9 января ожидаются снежные заносы и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор».
«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области: 7 января преимущественно без осадков, 8 января днем местами небольшой снег, 9 января ночью местами небольшой снег, днем местами умеренный снег, порывы ветра до 16 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы», — рассказали в компании.
Федеральные трассы превентивно обрабатывают от гололеда. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники.
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