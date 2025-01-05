05 января 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассах

На дорогах Тюменской области 9 января ожидаются снежные заносы и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассах ожидается опасная обстановка
На трассах ожидается опасная обстановка Фото:

На дорогах в Тюменской области 9 января ожидаются снежные заносы и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор».

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области: 7 января преимущественно без осадков, 8 января днем местами небольшой снег, 9 января ночью местами небольшой снег, днем местами умеренный снег, порывы ветра до 16 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы», — рассказали в компании.

Федеральные трассы превентивно обрабатывают от гололеда. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники.

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На дорогах в Тюменской области 9 января ожидаются снежные заносы и штормовой ветер. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». «Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Тюменской области: 7 января преимущественно без осадков, 8 января днем местами небольшой снег, 9 января ночью местами небольшой снег, днем местами умеренный снег, порывы ветра до 16 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы», — рассказали в компании. Федеральные трассы превентивно обрабатывают от гололеда. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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