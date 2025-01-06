Bloomberg: Европа с невероятной скоростью сжигает запасы газа

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Запасы газа в Европе уменьшились на 16% по сравнению с прошлым годом
Запасы газа в Европе уменьшились на 16% по сравнению с прошлым годом Фото:

В Европе наблюдается самое большое за последние семь лет увеличение расхода газовых запасов, вызванное ростом потребности в отоплении из-за холодной погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, поскольку холодная погода увеличивает потребность в отоплении», — передает Bloomberg. Там добавили, что на текущей неделе прогнозируется новое снижение температуры.

Подземные хранилища Европы заполнены на 70%, что меньше по сравнению с показателем в 86% за аналогичный период прошлого года. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы дефицита, быстрое уменьшение запасов может осложнить процесс их пополнения перед началом следующего отопительного сезона. Есть вероятность, что это повлияет на краткосрочные цены.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что значительных колебаний в ценах на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения транзита российского газа через Украину не наблюдается, передает RT. Компания «Газпром» прекратила поставки газа в Европу через украинскую территорию 1 января 2025 года.

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В Европе наблюдается самое большое за последние семь лет увеличение расхода газовых запасов, вызванное ростом потребности в отоплении из-за холодной погоды. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, поскольку холодная погода увеличивает потребность в отоплении», — передает Bloomberg. Там добавили, что на текущей неделе прогнозируется новое снижение температуры. Подземные хранилища Европы заполнены на 70%, что меньше по сравнению с показателем в 86% за аналогичный период прошлого года. Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы дефицита, быстрое уменьшение запасов может осложнить процесс их пополнения перед началом следующего отопительного сезона. Есть вероятность, что это повлияет на краткосрочные цены. Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что значительных колебаний в ценах на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения транзита российского газа через Украину не наблюдается, передает RT. Компания «Газпром» прекратила поставки газа в Европу через украинскую территорию 1 января 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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