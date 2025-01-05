Пермяки взяли рекордную сумму кредитов в 2024 году

Сумма потребительских кредитов превысила 345 млрд рублей
В Пермском крае с января по октябрь 2024 года банки выдали потребительские кредиты на сумму 345,5 млрд рублей. Это на 29%,чем в аналогичном периоде прошлого года.
«Потребительских кредитов выдано на 345,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем за десять месяцев 2023 года. Выдача ипотечных займов снизилась на 33% год к году», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу пермского отделения Банка России. Уточняется, что сумма ипотечных кредитов не превысила 71,9 млрд рублей.
Также выросла сумма розничных кредитов на 12%. Такие займы банки выдали на 417,4 млрд рублей.
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