05 января 2025

Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в доме в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ получит доклад о происшествии в Тюмени
Глава СК РФ получит доклад о происшествии в Тюмени Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту выявления нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Там мигранты обосновались между лестничными пролетами, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — рассказали в СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовных дел. Как ранее писало URA.RU, их два: по факту хулиганства и халатности. Также агентство публиковало видео из того самого подъезда, где живут иностранцы.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту выявления нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Там мигранты обосновались между лестничными пролетами, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — рассказали в СК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовных дел. Как ранее писало URA.RU, их два: по факту хулиганства и халатности. Также агентство публиковало видео из того самого подъезда, где живут иностранцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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