Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в доме в Тюмени

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту выявления нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени. Там мигранты обосновались между лестничными пролетами, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — рассказали в СК РФ.
Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовных дел. Как ранее писало URA.RU, их два: по факту хулиганства и халатности. Также агентство публиковало видео из того самого подъезда, где живут иностранцы.
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