Мишустин нашел для Челябинской области 1,7 миллиарда рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 1,735 млрд рублей. Как следует из распоряжения, средства предназначены для сбалансированности бюджета.
«Распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2024 год. Челябинская область — 1,735 млрд рублей», — следует из текста документа.
Всего на дотации федеральные власти направили 16,8 млрд рублей. Получателями стали 18 регионов. Из числа уральских субъектов деньги также получил Пермский край.
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