05 января 2025
04 января 2025

В ХМАО к концу новогодних праздников придут тридцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО к концу новогодних каникул придет резкое похолодание до -34 градусов
В ХМАО к концу новогодних каникул придет резкое похолодание до -34 градусов Фото:

В ХМАО к концу новогодних праздников придет резкое похолодание до -34 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентра Югры.

«8 января местами небольшой снег. Температура ночью -18,-23 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -13,-18 градусов. 9 января местами небольшой снег. Температура ночью -20,-25 градусов, при прояснениях до -34 градусов, днем -12,-17 градусов, местами до -5 градусов», — сказано в прогнозе гидрометцентра.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды» в Ханты-Мансийске 8 и 9 января будет пасмурно, а температура ночью опустится до -21 градуса. В среднем температура днем составит 16-12 градусов ниже нуля

В Сургуте без резких перепадов — температура днем будет держаться на уровне -17 градусов с похолоданием ночью до -19 градусов. В четверг ожидается небольшой снег.

До -18 градусов днем опустится температура в Нижневартовске. Ночью сильного похолодания также не ожидается, только до -19 градусов. Судя по прогнозу, снега в городе эти дни не будет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на январские каникулы придет оттепель. До 8 января в округе будет солнечная и снежная погода.

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В ХМАО к концу новогодних праздников придет резкое похолодание до -34 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентра Югры. «8 января местами небольшой снег. Температура ночью -18,-23 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -13,-18 градусов. 9 января местами небольшой снег. Температура ночью -20,-25 градусов, при прояснениях до -34 градусов, днем -12,-17 градусов, местами до -5 градусов», — сказано в прогнозе гидрометцентра. Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды» в Ханты-Мансийске 8 и 9 января будет пасмурно, а температура ночью опустится до -21 градуса. В среднем температура днем составит 16-12 градусов ниже нуля В Сургуте без резких перепадов — температура днем будет держаться на уровне -17 градусов с похолоданием ночью до -19 градусов. В четверг ожидается небольшой снег. До -18 градусов днем опустится температура в Нижневартовске. Ночью сильного похолодания также не ожидается, только до -19 градусов. Судя по прогнозу, снега в городе эти дни не будет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на январские каникулы придет оттепель. До 8 января в округе будет солнечная и снежная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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