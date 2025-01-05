В ХМАО к концу новогодних праздников придут тридцатиградусные морозы

В ХМАО к концу новогодних праздников придет резкое похолодание до -34 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентра Югры.
«8 января местами небольшой снег. Температура ночью -18,-23 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -13,-18 градусов. 9 января местами небольшой снег. Температура ночью -20,-25 градусов, при прояснениях до -34 градусов, днем -12,-17 градусов, местами до -5 градусов», — сказано в прогнозе гидрометцентра.
Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды» в Ханты-Мансийске 8 и 9 января будет пасмурно, а температура ночью опустится до -21 градуса. В среднем температура днем составит 16-12 градусов ниже нуля
В Сургуте без резких перепадов — температура днем будет держаться на уровне -17 градусов с похолоданием ночью до -19 градусов. В четверг ожидается небольшой снег.
До -18 градусов днем опустится температура в Нижневартовске. Ночью сильного похолодания также не ожидается, только до -19 градусов. Судя по прогнозу, снега в городе эти дни не будет.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на январские каникулы придет оттепель. До 8 января в округе будет солнечная и снежная погода.
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