В ХМАО на январские каникулы придет оттепель

В городах Югры ожидается солнечная и снежная погода в период новогодних праздников по 8 января, также в округе выдастся аномально теплый день 5 января. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Погоды».
«В Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха около -5 °C днем, ночью может достигнуть -18 °C. Днем 5 января температура -2 °C, ночью -3 °C. Ожидается снегопад и солнечная погода на протяжении всех новогодних праздников», — сказано на портале.
В Сургуте и Нижневартовске столбик термометра максимально поднимется до -4 °C, ночью температура достигнет -16°C. Ожидаются солнечные дни и небольшой снегопад. Такая погода в городах установится на все праздники, однако 5 января будет особенно тепло — днем -4°C, ночью -3°C.
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