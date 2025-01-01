01 января 2025

В ХМАО на январские каникулы придет оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые дни ожидаются в ХМАО с 1 по 8 января
Теплые дни ожидаются в ХМАО с 1 по 8 января Фото:

В городах Югры ожидается солнечная и снежная погода в период новогодних праздников по 8 января, также в округе выдастся аномально теплый день 5 января. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Погоды».

«В Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха около -5 °C днем, ночью может достигнуть -18 °C. Днем 5 января температура -2 °C, ночью -3 °C. Ожидается снегопад и солнечная погода на протяжении всех новогодних праздников», — сказано на портале.

В Сургуте и Нижневартовске столбик термометра максимально поднимется до -4 °C, ночью температура достигнет -16°C. Ожидаются солнечные дни и небольшой снегопад. Такая погода в городах установится на все праздники, однако 5 января будет особенно тепло — днем -4°C, ночью -3°C.

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В городах Югры ожидается солнечная и снежная погода в период новогодних праздников по 8 января, также в округе выдастся аномально теплый день 5 января. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Погоды». «В Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха около -5 °C днем, ночью может достигнуть -18 °C. Днем 5 января температура -2 °C, ночью -3 °C. Ожидается снегопад и солнечная погода на протяжении всех новогодних праздников», — сказано на портале. В Сургуте и Нижневартовске столбик термометра максимально поднимется до -4 °C, ночью температура достигнет -16°C. Ожидаются солнечные дни и небольшой снегопад. Такая погода в городах установится на все праздники, однако 5 января будет особенно тепло — днем -4°C, ночью -3°C.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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