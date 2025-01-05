05 января 2025
04 января 2025

Рождественские перекрытия, ремонт дорог и наказание для главврача: главные события в ЯНАО на 6 января

Рождественские мероприятия проходят в православных храмах по всему Ямалу
© Служба новостей «URA.RU»
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Божественная литургия состоится в главном православном храме Ямала в полночь на 7 января
Божественная литургия состоится в главном православном храме Ямала в полночь на 7 января Фото:

Ямал отмечает Рождество, праздничные мероприятия проходят по всему региону. Власти региона анонсировали ремонты дорог в городах и районах. Жители дождались открытия зимника, а главврача оштрафовали за игнорирование пациента. Об этих и других событиях, произошедших 6 января на Ямале — в материале URA.RU.

  • Рождественские мероприятия проходят по всему Ямалу — в полночь в Преображенском соборе в Салехарде начнется праздничная божественная литургия. Главный православный храм Ямала уже посетили сотни жителей, а губернатор Дмитрий Артюхов, поздравляя ямальцев с праздником посоветовал задуматься о вечных ценностях.
  • Улицы перекрыли из-за рождественских мероприятий. Часть дорог до 7 января закрыты в Салехарде и Губкинском.
  • Власти анонсировали обновление более 70 километров дорог в городах и районах региона в 2025 году. Больше всего отремонтируют улицы в Новом Уренгое. Обновить обещают и дорожные сети в отдаленных населенных пунктах.
  • Один из символов Салехарда — стелу "Романтикам 70-х" — обновят к юбилею города. На благоустройство заложили 23,7 миллиона рублей.
  • Зимник Аксарка - Белоярск открыли на 10 дней позже запланированной даты из-за теплой погоды. Риск закрытия дороги сохраняется.
  • В 2024 году усиливался заместитель губернатора ЯНАО и обновлялись команды переизбранных мэров — URA.RU вспоминает одни из самых важных политических перестановок ушедшего года.
  • Главврача центральной больницы Тазовского района наказали за игнорирование пациента. Больница не ответила на письменное обращение жителя.

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Ямал отмечает Рождество, праздничные мероприятия проходят по всему региону. Власти региона анонсировали ремонты дорог в городах и районах. Жители дождались открытия зимника, а главврача оштрафовали за игнорирование пациента. Об этих и других событиях, произошедших 6 января на Ямале — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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