Рождественские перекрытия, ремонт дорог и наказание для главврача: главные события в ЯНАО на 6 января

Божественная литургия состоится в главном православном храме Ямала в полночь на 7 января
Ямал отмечает Рождество, праздничные мероприятия проходят по всему региону. Власти региона анонсировали ремонты дорог в городах и районах. Жители дождались открытия зимника, а главврача оштрафовали за игнорирование пациента. Об этих и других событиях, произошедших 6 января на Ямале — в материале URA.RU.
- Рождественские мероприятия проходят по всему Ямалу — в полночь в Преображенском соборе в Салехарде начнется праздничная божественная литургия. Главный православный храм Ямала уже посетили сотни жителей, а губернатор Дмитрий Артюхов, поздравляя ямальцев с праздником посоветовал задуматься о вечных ценностях.
- Улицы перекрыли из-за рождественских мероприятий. Часть дорог до 7 января закрыты в Салехарде и Губкинском.
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