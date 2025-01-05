Часть улицы Нефтяников в Губкинском перекроют из-за рождественских мероприятий
В Губкинском (ЯНАО) для проведения рождественского богослужения ограничат движение по одной из дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщили в мэрии. Дорога будет недоступна с 20:00 6 января до 06:00 7 января.
Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог из-за рождественских мероприятий в Салехарде. В столице региона закроют движение по нескольким улицам.
Схема перекрытия дорог в городе Губкинском
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