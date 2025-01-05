05 января 2025
04 января 2025

В ямальском городе перекрывают дорогу перед Рождеством. Схема

Участок центральной улицы перекроют в Губкинском в канун Рождества
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть улицы Нефтяников в Губкинском перекроют из-за рождественских мероприятий
Часть улицы Нефтяников в Губкинском перекроют из-за рождественских мероприятий Фото:

В Губкинском (ЯНАО) для проведения рождественского богослужения ограничат движение по одной из дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщили в мэрии. Дорога будет недоступна с 20:00 6 января до 06:00 7 января.

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог из-за рождественских мероприятий в Салехарде. В столице региона закроют движение по нескольким улицам.

Схема перекрытия дорог в городе Губкинском
Схема перекрытия дорог в городе Губкинском
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) для проведения рождественского богослужения ограничат движение по одной из дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского», — сообщили в мэрии. Дорога будет недоступна с 20:00 6 января до 06:00 7 января. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии дорог из-за рождественских мероприятий в Салехарде. В столице региона закроют движение по нескольким улицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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