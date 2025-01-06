Похищенный в Грузии россиянин найден мертвым

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Правоохранители нашли тело туриста из России в реке
Правоохранители нашли тело туриста из России в реке Фото:

Тело русского туриста Виктора Соловьева, которого похитили в Грузии двое местных жителей, обнаружили в реке Накра. Об этом сообщает МВД Грузии.

«Похищенный в Грузии российский турист убит. Тело Виктора Соловьева обнаружили в реке недалеко от места преступления», — передает ведомство.

Отмечается, что подозреваемые уже задержаны. Так, обвинение предъявлены двум местным жителям. Одному из них 32 года, другому — 38 лет. Им грозит пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой.

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Тело русского туриста Виктора Соловьева, которого похитили в Грузии двое местных жителей, обнаружили в реке Накра. Об этом сообщает МВД Грузии. «Похищенный в Грузии российский турист убит. Тело Виктора Соловьева обнаружили в реке недалеко от места преступления», — передает ведомство. Отмечается, что подозреваемые уже задержаны. Так, обвинение предъявлены двум местным жителям. Одному из них 32 года, другому — 38 лет. Им грозит пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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