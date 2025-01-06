Похищенный в Грузии россиянин найден мертвым

Тело русского туриста Виктора Соловьева, которого похитили в Грузии двое местных жителей, обнаружили в реке Накра. Об этом сообщает МВД Грузии.
«Похищенный в Грузии российский турист убит. Тело Виктора Соловьева обнаружили в реке недалеко от места преступления», — передает ведомство.
Отмечается, что подозреваемые уже задержаны. Так, обвинение предъявлены двум местным жителям. Одному из них 32 года, другому — 38 лет. Им грозит пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой.
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