В Приднестровье увеличили часы без электричества после отмены транзита газа

В Приднестровье продолжительность веерных отключений электроэнергии увеличена с четырех до восьми часов в сутки. Это связано с отменой транзита российского газа в Молдавию.
«С 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки, по четыре часа», — сообщило правительство непризнанной республики в telegram-канале. Там объяснили, что предприятиям не хватает объема вырабатываемой энергии на покрытие потребления.
Из-за прекращения поставок топлива в Молдову в Приднестровье было отключено центральное отопление. Многие жители остались без воды, света и электричества. При этом республика отказалась от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом».
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