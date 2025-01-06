В Приднестровье увеличили часы без электричества после отмены транзита газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Приднестровья останутся без света на восемь часов
Жители Приднестровья останутся без света на восемь часов Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Приднестровье продолжительность веерных отключений электроэнергии увеличена с четырех до восьми часов в сутки. Это связано с отменой транзита российского газа в Молдавию. 

«С 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки, по четыре часа», — сообщило правительство непризнанной республики в telegram-канале. Там объяснили, что предприятиям не хватает объема вырабатываемой энергии на покрытие потребления.

Из-за прекращения поставок топлива в Молдову в Приднестровье было отключено центральное отопление. Многие жители остались без воды, света и электричества. При этом республика отказалась от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приднестровье продолжительность веерных отключений электроэнергии увеличена с четырех до восьми часов в сутки. Это связано с отменой транзита российского газа в Молдавию.  «С 7 января веерные отключения электрической энергии будут производиться дважды в сутки, по четыре часа», — сообщило правительство непризнанной республики в telegram-канале. Там объяснили, что предприятиям не хватает объема вырабатываемой энергии на покрытие потребления. Из-за прекращения поставок топлива в Молдову в Приднестровье было отключено центральное отопление. Многие жители остались без воды, света и электричества. При этом республика отказалась от помощи Молдавии в закупке газа из Европы для решения энергетического кризиса. Основная причина приостановка подачи газа — многомиллионные долги Молдавии перед «Газпромом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...