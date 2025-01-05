Крыс просят потравить (архивное фото)
В Екатеринбурге заметили крыс, бегающих даже по ботинкам, в школе №112 (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Школа №112 МБОУ СОШ на Эльмаше. Бегают крысы аж по ботинкам! Прошу потравить их», — передает слова очевидицы telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился к директору учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.
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