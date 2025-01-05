05 января 2025

«Бегают аж по ботинкам»: в Екатеринбурге школу атаковали крысы. Видео

В школе на Эльмаше заметили крыс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крыс просят потравить (архивное фото)
Крыс просят потравить (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге заметили крыс, бегающих даже по ботинкам, в школе №112 (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Школа №112 МБОУ СОШ на Эльмаше. Бегают крысы аж по ботинкам! Прошу потравить их», — передает слова очевидицы telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился к директору учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге заметили крыс, бегающих даже по ботинкам, в школе №112 (жилой район Эльмаш). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Школа №112 МБОУ СОШ на Эльмаше. Бегают крысы аж по ботинкам! Прошу потравить их», — передает слова очевидицы telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился к директору учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...