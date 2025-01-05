Путин объявил благодарность известному в Челябинске эндокринологу

Президент России Владимир Путин отметил заслуги врача из Челябинска Ирины Эйхенбаум. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 5 января.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Эйхенбаум Ирине Юрьевне — врачу поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница“ „РЖД-Медицина“ города Челябинск», — говорится в документе. Он публикован на сайте Кремля.
Благодарности главы государства были удостоены десять российских врачей. В 31-страничном документе фамилии десятков деятелей из различных областей — от тренеров до профессоров.
Ирина Эйхенбаум работает эндокринологом. Стаж ее работы составляет 33 года. Врач лечит заболевания эндокринной системы, гипофиза, щитовидной и паращитовидной железы и так далее, говорится на сайте поликлиники. На сервисе отзывов от «Яндекса» мнение о специалисте только положительное.
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