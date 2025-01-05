05 января 2025

Путин объявил благодарность известному в Челябинске эндокринологу

Путин объявил благодарность эндокринологу из Челябинска Ирине Эйхенбаум
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин отметил заслуги челябинского эндокринолога, объявив благодарность
Владимир Путин отметил заслуги челябинского эндокринолога, объявив благодарность Фото:

Президент России Владимир Путин отметил заслуги врача из Челябинска Ирины Эйхенбаум. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 5 января.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Эйхенбаум Ирине Юрьевне — врачу поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница“ „РЖД-Медицина“ города Челябинск», — говорится в документе. Он публикован на сайте Кремля.

Благодарности главы государства были удостоены десять российских врачей. В 31-страничном документе фамилии десятков деятелей из различных областей — от тренеров до профессоров.

Ирина Эйхенбаум работает эндокринологом. Стаж ее работы составляет 33 года. Врач лечит заболевания эндокринной системы, гипофиза, щитовидной и паращитовидной железы и так далее, говорится на сайте поликлиники. На сервисе отзывов от «Яндекса» мнение о специалисте только положительное.

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Президент России Владимир Путин отметил заслуги врача из Челябинска Ирины Эйхенбаум. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 5 января. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Эйхенбаум Ирине Юрьевне — врачу поликлиники частного учреждения здравоохранения „Клиническая больница“ „РЖД-Медицина“ города Челябинск», — говорится в документе. Он публикован на сайте Кремля. Благодарности главы государства были удостоены десять российских врачей. В 31-страничном документе фамилии десятков деятелей из различных областей — от тренеров до профессоров. Ирина Эйхенбаум работает эндокринологом. Стаж ее работы составляет 33 года. Врач лечит заболевания эндокринной системы, гипофиза, щитовидной и паращитовидной железы и так далее, говорится на сайте поликлиники. На сервисе отзывов от «Яндекса» мнение о специалисте только положительное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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