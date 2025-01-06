06 января 2025
05 января 2025

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Кольцово в древний город Средней Азии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина отмены рейса в Худжанд пока неизвестна (архивное фото)
Причина отмены рейса в Худжанд пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово отменен рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в древний город Худжанд в Таджикистане, упоминаемый с VI века до нашей эры. Об отмене вылета информирует онлайн-табло авиагавани.

«Рейс U6-2955 судна Airbus-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 января в 01:15 и долететь до Худжанда в 04:15 по местному времени. Однако рейс отменен», — говорится на сайте Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием по поводу отмены рейса. На момент публикации ответ не поступил.

Рейс из Екатеринбурга до Худжанда отменили
Рейс из Екатеринбурга до Худжанда отменили
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В аэропорту Кольцово отменен рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в древний город Худжанд в Таджикистане, упоминаемый с VI века до нашей эры. Об отмене вылета информирует онлайн-табло авиагавани. «Рейс U6-2955 судна Airbus-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 января в 01:15 и долететь до Худжанда в 04:15 по местному времени. Однако рейс отменен», — говорится на сайте Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием по поводу отмены рейса. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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