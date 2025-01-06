В аэропорту Кольцово отменен рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в древний город Худжанд в Таджикистане, упоминаемый с VI века до нашей эры. Об отмене вылета информирует онлайн-табло авиагавани.
«Рейс U6-2955 судна Airbus-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 января в 01:15 и долететь до Худжанда в 04:15 по местному времени. Однако рейс отменен», — говорится на сайте Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием по поводу отмены рейса. На момент публикации ответ не поступил.
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