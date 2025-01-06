В Сургуте обустроят безопасный маршрут до школы и новые спортплощадки

В Сургуте по инициативе жителей обустроят безопасную дорогу до школы, построят новый скейт-парк и спортплощадку. Эти объекты появятся в 39 микрорайоне, сообщили в городской мэрии.
«По инициативе жителей, 39 микрорайон приобретёт новые объекты и станет безопаснее. Проект предполагает 3 важных объекта в комплексе. Так, рядом со скейт-парком появится универсальная спортивная площадка. А для комфортного подхода к спортивным зонам и пути в школу будет обустроен безопасный путь», — рассказали в telegram-канале мэрии.
В комплекс работ по созданию безопасного маршрута войдут устройство тротуаров и организация освещения. Эффективное освещение не только повысит безопасность в темное время суток, но и создаст комфортную атмосферу для вечерних прогулок.
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