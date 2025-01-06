06 января 2025
05 января 2025

В Тюменской области два человека погибли при пожаре в частном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частный дом вспыхнул в Ишиме
Частный дом вспыхнул в Ишиме Фото:

В Ишиме (Тюменская область) при пожаре погибли два человека. Возгорание случилось в частном доме по улице Комбайнеров, сообщили в МЧС по Тюменской области. 

«В Ишиме на пожаре погибли два человека. 7 января 2025 года около четырех часов утра поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: город Ишим, улица Комбайнеров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома», — рассказали в telegram-канале регионального МЧС. 

Личности погибших в пожаре устанавливаются. Для тушения привлекалось 14 сотрудников и 4 единицы техники. Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишиме (Тюменская область) при пожаре погибли два человека. Возгорание случилось в частном доме по улице Комбайнеров, сообщили в МЧС по Тюменской области.  «В Ишиме на пожаре погибли два человека. 7 января 2025 года около четырех часов утра поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: город Ишим, улица Комбайнеров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома», — рассказали в telegram-канале регионального МЧС.  Личности погибших в пожаре устанавливаются. Для тушения привлекалось 14 сотрудников и 4 единицы техники. Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU сообщало, что 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...