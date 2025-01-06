В Ишиме (Тюменская область) при пожаре погибли два человека. Возгорание случилось в частном доме по улице Комбайнеров, сообщили в МЧС по Тюменской области.
«В Ишиме на пожаре погибли два человека. 7 января 2025 года около четырех часов утра поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: город Ишим, улица Комбайнеров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома», — рассказали в telegram-канале регионального МЧС.
Личности погибших в пожаре устанавливаются. Для тушения привлекалось 14 сотрудников и 4 единицы техники. Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.
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