06 января 2025

Командование ВСУ ставило задачу захватить Большое Солдатское в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВСУ проиграли группировке российских войск «Север»
Бойцы ВСУ проиграли группировке российских войск «Север» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство украинской армии (ВСУ) поставило своим солдатам задачу захватить село Большое Солдатское в Курской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки „Север“ нанесли мощное огневое поражение», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о трех контрнаступлениях военнослужащих Украины в Курской области. Все атаки были отражены ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство украинской армии (ВСУ) поставило своим солдатам задачу захватить село Большое Солдатское в Курской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российских силовиков. «Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки „Север“ нанесли мощное огневое поражение», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о трех контрнаступлениях военнослужащих Украины в Курской области. Все атаки были отражены ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...