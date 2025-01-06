Бойцы ВСУ проиграли группировке российских войск «Север»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Руководство украинской армии (ВСУ) поставило своим солдатам задачу захватить село Большое Солдатское в Курской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки „Север“ нанесли мощное огневое поражение», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о трех контрнаступлениях военнослужащих Украины в Курской области. Все атаки были отражены ВС РФ.
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