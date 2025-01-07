Штурмовавший Капитолий американский шаман хочет приехать в Россию

Американец штурмовавший Капитолий в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана Джейк Анджели выразил желание посетить Россию и особенно Сибирь. Он отметил, что хотел бы побывать в России летом, так как сам Анджели из жаркой Аризоны и суровые сибирские зимы ему не по душе.
«То, что мне действительно хочется увидеть в России, так это Сибирь. Знаете, шаман это ведь на самом деле сибирский или монгольский термин... Я бы также посмотрел Москву. Архитектура красивая», — сказал Анджели в беседе с РИА Новости.
Кроме того, американец поделился, что его привлекает возможность изучения культуры местных народов Сибири. Это связано с тем, что они не только адаптировались к жестким климатическим условиям, но и нашли способы процветания в такой среде.
Четыре года со дня нападения на Капитолий прошло 6 января. Это произошло, когда толпа протестующих прорвалась в здание Конгресса США, где должно было состояться официальное подтверждение итогов президентских выборов в пользу действующего президента Штатов Джо Байдена. Изображение Джейка Анджели в меховой шапке с рогами было широко распространено мировыми СМИ.
В 2021 году он был приговорен к заключению в тюрьме за свои действия в ходе событий 6 января. Кроме того, на него был наложен штраф в размере двух тысяч долларов и трехлетний срок наблюдения после отбытия наказания. В марте 2023 года Анджели был освобожден.
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