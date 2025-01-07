МВД: телефонные мошенники запугивают жертв тем, что они финансируют ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники запугивают своих жертв тем, что с их счетов деньги уходили на финансирование ВСУ
Мошенники запугивают своих жертв тем, что с их счетов деньги уходили на финансирование ВСУ Фото:

В 2024 году телефонные мошенники активизировали методы обмана, представляясь сотрудниками официальных органов и утверждая, что деньги с банковских счетов граждан идут на финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В 2024 году телефонные мошенники продолжали активно в сценариях обмана представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и сообщать, что с банковских счетов добропорядочного гражданина происходит финансирование Вооруженных сил Украины», — рассказали представители МВД. Их слова передает ТАСС.

В целях сохранности денежных средств и избежания уголовной ответственности мошенники предлагают жертвам срочно обналичить средства и передать их курьеру. Представители МВД призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников, которые используют страх и дезинформацию для достижения своих целей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году телефонные мошенники активизировали методы обмана, представляясь сотрудниками официальных органов и утверждая, что деньги с банковских счетов граждан идут на финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «В 2024 году телефонные мошенники продолжали активно в сценариях обмана представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и сообщать, что с банковских счетов добропорядочного гражданина происходит финансирование Вооруженных сил Украины», — рассказали представители МВД. Их слова передает ТАСС. В целях сохранности денежных средств и избежания уголовной ответственности мошенники предлагают жертвам срочно обналичить средства и передать их курьеру. Представители МВД призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников, которые используют страх и дезинформацию для достижения своих целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...