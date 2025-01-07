МВД: телефонные мошенники запугивают жертв тем, что они финансируют ВСУ

В 2024 году телефонные мошенники активизировали методы обмана, представляясь сотрудниками официальных органов и утверждая, что деньги с банковских счетов граждан идут на финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«В 2024 году телефонные мошенники продолжали активно в сценариях обмана представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и сообщать, что с банковских счетов добропорядочного гражданина происходит финансирование Вооруженных сил Украины», — рассказали представители МВД. Их слова передает ТАСС.
В целях сохранности денежных средств и избежания уголовной ответственности мошенники предлагают жертвам срочно обналичить средства и передать их курьеру. Представители МВД призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников, которые используют страх и дезинформацию для достижения своих целей.
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