06 января 2025
05 января 2025

Дорожники ЯНАО перекрыли для движения участок зимника

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник в ЯНАО перекрыли из-за погоды
Зимник в ЯНАО перекрыли из-за погоды Фото:

Неблагоприятная погода повлияла на движение транспорта на зимнике между Аксаркой и Салемалом — участок дороги пришлось перекрыть. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Аксарка-Салемал», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Зимник до Салемала был открыт 31 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.

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Неблагоприятная погода повлияла на движение транспорта на зимнике между Аксаркой и Салемалом — участок дороги пришлось перекрыть. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Аксарка-Салемал», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Зимник до Салемала был открыт 31 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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