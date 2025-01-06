Дорожники ЯНАО перекрыли для движения участок зимника

Неблагоприятная погода повлияла на движение транспорта на зимнике между Аксаркой и Салемалом — участок дороги пришлось перекрыть. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по участку зимника Аксарка-Салемал», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Зимник до Салемала был открыт 31 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск в Приуральском районе ЯНАО открыли на 10 дней позже запланированной даты. Запустить движение с 27 декабря не удавалось из-за слишком теплой погоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!