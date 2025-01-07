Путин попросил освятить кресты бойцам СВО: как прошло Рождество в храме, посвященном победе в ВОВ

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в 2025 году в храме Георгия Победоносца, построенном в честь победы в Великой Отечественной войне. Глава государства попросил патриарха Кирилла освятить нательные иконы и кресты, и выразил намерение передать их бойцам СВО. О том, как Путин встретил Рождество в этом году и где встречал его раньше, а также о крестах и иконах для бойцов спецоперации — в материале URA.RU.
Как Путин встретил Рождество в 2025 году
Выбор храма
На новогоднюю службу президент РФ приехал в храм Георгия Победоносца в парке Победы на Поклонной горе в Москве, что символично в преддверии 80-летия победы — этот храм был построен в память о ВОВ.
"В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. <…> Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", — сказал Путин.
Храм Георгия Победоносца был заложен в День Победы 9 мая 1994 года, а открылся через год, в день 50-летия окончания войны. Здание храма выполнено в русском стиле с элементами модернизма, его иконостас нарисован известным художником Александром Чашкиным, а бронзовые барельефы созданы знаменитым скульптором Зурабом Церетели.
Бойцы СВО
На службе в храме Георгия Победоносца вместе с Путиным также находились участники и ветераны спецоперации, волонтеры, их семьи. В частности, в храме присутствовали: ветеран Александр Антонов из Татарстана — он потерял зрение в ходе боев, участник встречи президента со студентами-бойцами СВО в Санкт-Петербурге Иван Багров, участники программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков и Иван Болдырев.
Также на службе находились: участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская, школьница Таисия Леонова из Подмосковья — мечту этой девочки Путин исполнил в рамках проекта «Елка желаний», 10-летний организатор добровольческой акции «Дети Курска — детям Шебекино», 12-летний школьник Захар Плохих, который в День народного единства вместе с российским президентом возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому с семьей, в том числе с отцом-участником СВО Василием Плохих.
Путин поручил патриарху Кириллу осветить кресты для бойцов СВО
Президент поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и попросил его освятить нательные кресты и иконы, выложенные на алтаре Храма Спасителя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Путин сообщил о намерении передать эти освященные символы веры командующим группировками войск в зоне СВО. Отметив искусное выполнение крестов и икон, президент РФ также попросил о том, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы его инициалы.
Какие храмы посещал Путин в предыдущие праздники рождения Спасителя
С самого первого года своего правления, в праздник Рождества Христа Путин посещал различные храмы в разных уголках России. Так, глава государства посещал:
- московский храм Троицы на Воробьевых горах. Путин встречал там праздник, будучи на посту исполняющего обязанности президента. Для тех дней этот храм был почти домашним выбором — 2000 год;
- в храм Христа Спасителя в день Рождества вместе с Путиным приехал канцлер Германии Герхард Шрёдер с женой. На следующий день российский президент отправился в Троице-Сергиеву лавру в Коломенском — 2001 год;
- Успенский собор, Владимир (Владимирская область) — 2002 год;
- небольшая церковь Владимирской иконы Божьей Матери в поселке Агаповка (Челябинская область) — 2003 год;
- храм "Знамение" в Суздале (Владимирская область) — 2004 год;
- церковь Рождества Богородицы в селе Городня (Тверская область) — 2005 год;
- Преображенский кафедральный собор, Якутск (республика Саха (Якутия)) — 2006 год;
- Ново-Иерусалимский монастырь, построенный по подобию Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Подмосковье — 2007 год;
- Прокопьевский собор, Великий Устюг (Вологодская область) — 2008 год;
- небольшая Сретенская церковь в поселке Соломенное (Петрозаводск) — 2009 год;
- церковь святых мучеников Александра и Антонины в селе Селище (Костромская область) — 2010 год;
- церковь, в которой крестили мать Путина Марию и где похоронена его бабушка Елизавета Шеломова (Тверская область, село Тургиново) — 2011 год;
- Спасо-Преображенский собор, где Путин был крещен в младенчестве, Санкт-Петербург. По словам самого президента, его крестили втайне от отца, Владимира, который был членом КПСС. Вероятно, крестил будущего главу государства отец патриарха Кирилла Михаил Гундяев — 2012 год;
- храм в селе Лесное под Сочи (Краснодарский край) — 2013 год;
- новая церковь Нерукотворного Образа в Олимпийском парке Сочи — 2014 год;
- Покровский храм в селе Отрадное (Воронежская область) — 2015 год;
- вновь церковь в Тургиново, где крестили Путина — 2016 год;
- Спасский собор Свято-Юрьева монастыря, Новгород (Новгородская область) — 2017 год;
- церковь святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, Санкт-Петербург — 2018 год;
- вновь Спасо-Преображенский собор — 2019 год;
- в третий раз Спасо-Преображенский собор — 2020 год;
- старинная церковь на острове Липно (Новгородская область) — 2021 год;
- храм Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции Ново-Огарево — 2022 год;
- Благовещенский собор в Кремле, Москва — 2023 год;
- храм Спаса Нерукотворного Образа — 2024 год.
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