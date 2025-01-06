06 января 2025
05 января 2025
04 января 2025

Губернатор ХМАО обратился к югорчанам в Рождество. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор присутствовал на праздничной службе в главном храме Ханты-Мансийска
Губернатор присутствовал на праздничной службе в главном храме Ханты-Мансийска Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Рождеством. Он пожелал югорчанам благополучия и радости. 

«Пусть Рождество принесет в ваши дома семейное тепло, радость, гармонию и благополучие!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Еще он пожелал югорчанам новых свершений, а также сил для помощи близким людям. 

Сам губернатор присутствовал на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Божественную литургию проводил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Губернатор и митрополит на Божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе
Губернатор и митрополит на Божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе
Фото:

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Рождеством. Он пожелал югорчанам благополучия и радости.  «Пусть Рождество принесет в ваши дома семейное тепло, радость, гармонию и благополучие!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Еще он пожелал югорчанам новых свершений, а также сил для помощи близким людям.  Сам губернатор присутствовал на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Божественную литургию проводил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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