Губернатор присутствовал на праздничной службе в главном храме Ханты-Мансийска
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Рождеством. Он пожелал югорчанам благополучия и радости.
«Пусть Рождество принесет в ваши дома семейное тепло, радость, гармонию и благополучие!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Еще он пожелал югорчанам новых свершений, а также сил для помощи близким людям.
Сам губернатор присутствовал на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Божественную литургию проводил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Губернатор и митрополит на Божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе
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