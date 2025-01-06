«Хулиган» из пермского поселка ответил на обвинения в свой адрес

Олег Петров, который якобы терроризирует поселок Северный Колчим (Пермский край), ответил на обвинения в свой адрес. По словам мужчины, все, что о нем говорят — ложь. Ранее жители жаловались, что он натравливает на них бойцовскую собаку, поджигает магазины и сараи, расстреливает окна домов.
«Я вижу со стороны [Михаила] Михуты (владелец сгоревшего магазина — прим. ред.) только вбросы на вентилятор без доказательств. Если чьи-то права нарушены, люди обычно идут в правоохранительные органы. А если в деревне чья-то корова умрет, тоже я виноват?», — сообщил Петров 59.RU.
Он также добавил, что в магазине было печное отопление, а в поджоге могут быть виноваты должники магазина. Кроме того, по словам Петрова, на Михуту напала не его собака. Обвинения в стрельбе по окнам мужчина также опроверг и объяснил их разногласиями с местной чиновницей. Однако в последнее время конфликтов с ней не было, добавил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава СК России Александр Барыкин потребовал проверить нарушение прав жителей поселка Северный Колчим. Они несколько раз жаловались в полицию на нападения, но сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали.
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