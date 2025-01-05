Бастрыкин заинтересовался жалобами на хулигана в пермском поселке

Глава СК России Александр Барыкин потребовал проверить нарушение прав жителей поселка Северный Колчим (Пермский край). Они несколько раз жаловались в полицию на нападения, но сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали. Об этом сказано в telegram-канале СК России.
«В СМИ сообщается о систематических противоправных действиях мужчины в отношении жителей поселка Северный Колчим. При этом отмечается полное бездействие со стороны правоохранительных органов», — сказано в сообщении.
По данным «Коммерсант Прикамья» местные жители ранее писали открытое письмо, в котором говорилось, что мужчина терроризирует жителей поселка. Он натравливает на них бойцовскую собаку, поджигает магазины и сараи, расстреливает окна домов.
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