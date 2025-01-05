05 января 2025

Бастрыкин заинтересовался жалобами на хулигана в пермском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК России потребовал организовать проверку
Глава СК России потребовал организовать проверку Фото:

Глава СК России Александр Барыкин потребовал проверить нарушение прав жителей поселка Северный Колчим (Пермский край). Они несколько раз жаловались в полицию на нападения, но сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали. Об этом сказано в telegram-канале СК России.

«В СМИ сообщается о систематических противоправных действиях мужчины в отношении жителей поселка Северный Колчим. При этом отмечается полное бездействие со стороны правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

По данным «Коммерсант Прикамья» местные жители ранее писали открытое письмо, в котором говорилось, что мужчина терроризирует жителей поселка. Он натравливает на них бойцовскую собаку, поджигает магазины и сараи, расстреливает окна домов.

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Глава СК России Александр Барыкин потребовал проверить нарушение прав жителей поселка Северный Колчим (Пермский край). Они несколько раз жаловались в полицию на нападения, но сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали. Об этом сказано в telegram-канале СК России. «В СМИ сообщается о систематических противоправных действиях мужчины в отношении жителей поселка Северный Колчим. При этом отмечается полное бездействие со стороны правоохранительных органов», — сказано в сообщении. По данным «Коммерсант Прикамья» местные жители ранее писали открытое письмо, в котором говорилось, что мужчина терроризирует жителей поселка. Он натравливает на них бойцовскую собаку, поджигает магазины и сараи, расстреливает окна домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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