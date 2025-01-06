06 января 2025
05 января 2025

Тюменец с ножом попытался напасть на таксиста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный с ножом побежал за водителем
Неизвестный с ножом побежал за водителем Фото:

В Тюмени в одном из жилых комплексов неизвестный попытался с ножом напасть на таксиста. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

«На таксиста-мигранта напал тюменец с ножом. Инцидент произошел в одном из ЖК минувшей ночью», — указано в telegram-канале «Тюмень №1».

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что полицейские проводят проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

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В Тюмени в одном из жилых комплексов неизвестный попытался с ножом напасть на таксиста. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. «На таксиста-мигранта напал тюменец с ножом. Инцидент произошел в одном из ЖК минувшей ночью», — указано в telegram-канале «Тюмень №1». В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что полицейские проводят проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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