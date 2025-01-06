Неизвестный с ножом побежал за водителем
В Тюмени в одном из жилых комплексов неизвестный попытался с ножом напасть на таксиста. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
«На таксиста-мигранта напал тюменец с ножом. Инцидент произошел в одном из ЖК минувшей ночью», — указано в telegram-канале «Тюмень №1».
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что полицейские проводят проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.
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