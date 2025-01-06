06 января 2025
05 января 2025

Курганские многодетные семьи получат поддержку от властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетным семьям добавили меру поддержки
Многодетным семьям добавили меру поддержки Фото:

Власти Курганской области решили добавить меры поддержки для многодетных семей. Выплаты будут предоставляться из-за соглашения одной из благотворительных организаций и губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области.

«Ежегодное пособие в пять тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы для детей-школьников, бесплатный проезд детей-школьников, бесплатное питание с 5 по 11 класс и студентов СПО. Также поддержка может пойти на расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%», — указано в посте канала.

Кроме того, в Курганской области был принят закон о защите женщин от склонения к абортам и продолжается предоставление дополнительных льгот для мам, награждаемых знаком отличия «Материнская слава», которые получают дополнительную выплату от правительства области в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что меры поддержки коснуться 45 тысяч детей. 

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Власти Курганской области решили добавить меры поддержки для многодетных семей. Выплаты будут предоставляться из-за соглашения одной из благотворительных организаций и губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Ежегодное пособие в пять тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы для детей-школьников, бесплатный проезд детей-школьников, бесплатное питание с 5 по 11 класс и студентов СПО. Также поддержка может пойти на расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%», — указано в посте канала. Кроме того, в Курганской области был принят закон о защите женщин от склонения к абортам и продолжается предоставление дополнительных льгот для мам, награждаемых знаком отличия «Материнская слава», которые получают дополнительную выплату от правительства области в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что меры поддержки коснуться 45 тысяч детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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