Курганские многодетные семьи получат поддержку от властей

Власти Курганской области решили добавить меры поддержки для многодетных семей. Выплаты будут предоставляться из-за соглашения одной из благотворительных организаций и губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области.
«Ежегодное пособие в пять тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы для детей-школьников, бесплатный проезд детей-школьников, бесплатное питание с 5 по 11 класс и студентов СПО. Также поддержка может пойти на расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%», — указано в посте канала.
Кроме того, в Курганской области был принят закон о защите женщин от склонения к абортам и продолжается предоставление дополнительных льгот для мам, награждаемых знаком отличия «Материнская слава», которые получают дополнительную выплату от правительства области в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что меры поддержки коснуться 45 тысяч детей.
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