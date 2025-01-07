Российские туристы в Индии и Китае жалуются на симптомы нового метапневмовируса

Российские туристы, отдыхающие в Индии и Китае, сталкиваются с увеличением случаев заболеваний, которые они связывают с вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). В частности, на курортах Гоа туристы жалуются на резкое ухудшение здоровья уже на второй день пребывания.
«Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они подозревают, что это может быть метапневмовирус человека (HMPV), вспышка которого зарегистрирована в КНР... Туристы, отдыхающие сейчас на Гоа, ... заболели уже на второй день после прилета в Индию», — пишет Life.ru.
Среди симптомов упоминаются кашель, боль в горле, повышенная температура до 38 градусов и сильные ознобы. В настоящее время в отелях наблюдается значительное количество туристов, страдающих от кашля. В свете сообщений о распространении метапневмовируса многие прибегают к сомнительной методике лечения, используя антибиотики, которые можно свободно приобрести в аптеках Индии.
В Китае основной удар заболеваемости пришелся на детей, врачи фиксируют большое количество обращений в детские больницы. Несмотря на увеличение числа носителей масок среди местного населения, официальные ограничения и закрытия объектов пока не введены.
В начале января этого года в Китае была зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Медицинские учреждения страны переполнены. Уровень смертности от данного вируса превышает показатели, зарегистрированные во время пандемии COVID-19, и составляет 43%. Что происходит в Китае и есть ли лекарство от HMPV — в материале URA.RU.
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