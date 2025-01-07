Количество жертв в результате землетрясения в Китае увеличилось до 95

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В Китае произошло сильное землетрясение (фото из архива)
В Китае произошло сильное землетрясение (фото из архива) Фото:

Мощное землетрясение в Китае привело к значительным человеческим потерям. По предварительным данным, число жертв увеличилось до 95 человек, а количество пострадавших достигло 130, сообщают китайские издания.

«... после предварительного расследования по состоянию на 15 :00 землетрясение унесло жизни 95 человек и ранило 130 человек», — пишет Xinhuanet. Сила стихийного бедствия составила 6,8 балла.

Во вторник, 7 января, на юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, зафиксировано землетрясение. Власти немедленно инициировали проведение масштабных поисково-спасательных работ с основной задачей — сокращение числа пострадавших. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

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Мощное землетрясение в Китае привело к значительным человеческим потерям. По предварительным данным, число жертв увеличилось до 95 человек, а количество пострадавших достигло 130, сообщают китайские издания. «... после предварительного расследования по состоянию на 15 :00 землетрясение унесло жизни 95 человек и ранило 130 человек», — пишет Xinhuanet. Сила стихийного бедствия составила 6,8 балла. Во вторник, 7 января, на юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, зафиксировано землетрясение. Власти немедленно инициировали проведение масштабных поисково-спасательных работ с основной задачей — сокращение числа пострадавших. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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