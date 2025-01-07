Количество жертв в результате землетрясения в Китае увеличилось до 95

Мощное землетрясение в Китае привело к значительным человеческим потерям. По предварительным данным, число жертв увеличилось до 95 человек, а количество пострадавших достигло 130, сообщают китайские издания.
«... после предварительного расследования по состоянию на 15 :00 землетрясение унесло жизни 95 человек и ранило 130 человек», — пишет Xinhuanet. Сила стихийного бедствия составила 6,8 балла.
Во вторник, 7 января, на юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, зафиксировано землетрясение. Власти немедленно инициировали проведение масштабных поисково-спасательных работ с основной задачей — сокращение числа пострадавших. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
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