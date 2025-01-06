Пробка на Краснокамской объездной автодороге растянулась на три километра
На Краснокамской объездной автодороге в Пермском крае копится пробка. По словам очевидцев, это связано с массовым ДТП на участке.
«Массовое ДТП на Краснокамской объездной. Пробка копится в обе стороны», — говорится в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась уже на три километра.
URA.RU отправило запрос в Главное управление МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Очевидцы сообщают о массовом ДТП на участке
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