06 января 2025

Трасса в Пермском крае встала в пробку из-за массового ДТП. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на Краснокамской объездной автодороге растянулась на три километра
Пробка на Краснокамской объездной автодороге растянулась на три километра Фото:

На Краснокамской объездной автодороге в Пермском крае копится пробка. По словам очевидцев, это связано с массовым ДТП на участке.

«Массовое ДТП на Краснокамской объездной. Пробка копится в обе стороны», — говорится в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась уже на три километра.

URA.RU отправило запрос в Главное управление МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Очевидцы сообщают о массовом ДТП на участке
Очевидцы сообщают о массовом ДТП на участке
Фото:

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На Краснокамской объездной автодороге в Пермском крае копится пробка. По словам очевидцев, это связано с массовым ДТП на участке. «Массовое ДТП на Краснокамской объездной. Пробка копится в обе стороны», — говорится в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась уже на три километра. URA.RU отправило запрос в Главное управление МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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