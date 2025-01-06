В страшной аварии на Серовском тракте разбились школьница и мальчик

В жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Серов разбились второклассница и мальчик, который ходит в детский сад. Вместе с ними пострадали еще трое взрослых, четвертый погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Погиб 59-летний водитель Hyundai Solaris. Кроме того, травмы различной тяжести получили водитель и пассажир легкового авто, а также пассажиры Peugeot Boxer: ученица второго класса и мальчик, 2020 года рождения», — сказали в ведомстве.
ДТП произошло утром 7 января. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Сотрудники прокуратуры начали проверку.
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