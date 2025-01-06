06 января 2025

В страшной аварии на Серовском тракте разбились школьница и мальчик

Свердловская прокуратура начала проверку после ДТП с двумя подростками
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария унесла жизнь водителя легковушки
Авария унесла жизнь водителя легковушки Фото:

В жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Серов разбились второклассница и мальчик, который ходит в детский сад. Вместе с ними пострадали еще трое взрослых, четвертый погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Погиб 59-летний водитель Hyundai Solaris. Кроме того, травмы различной тяжести получили водитель и пассажир легкового авто, а также пассажиры Peugeot Boxer: ученица второго класса и мальчик, 2020 года рождения», — сказали в ведомстве.

ДТП произошло утром 7 января. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Сотрудники прокуратуры начали проверку.

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В жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Серов разбились второклассница и мальчик, который ходит в детский сад. Вместе с ними пострадали еще трое взрослых, четвертый погиб на месте происшествия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Погиб 59-летний водитель Hyundai Solaris. Кроме того, травмы различной тяжести получили водитель и пассажир легкового авто, а также пассажиры Peugeot Boxer: ученица второго класса и мальчик, 2020 года рождения», — сказали в ведомстве. ДТП произошло утром 7 января. По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Сотрудники прокуратуры начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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