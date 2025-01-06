06 января 2025

Акционеры тюменского завода попали в топ самых богатых людей мира

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Имущество акционеров СИБУР оценивается в десятки миллиардов долларов
Имущество акционеров СИБУР оценивается в десятки миллиардов долларов Фото:

Акционеры компании СИБУР, которой принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко попали в рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Информация представлена в рейтинге издания Bloomberg.

«Индекс миллиардеров. 80 место — Леонид Михельсон, состояние оценивается в 24,7 миллиардов долларов. 249 место — Геннадий Тимченко, состояние — 10,8 миллиардов», — указано в рейтинге.

Осенью Михельсон и Тимченко занимали в топе 75 и 231 места соответственно. С Начала года Михельсон потерял 113 миллионов долларов, а Тимченко — 207 миллионов.

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Акционеры компании СИБУР, которой принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко попали в рейтинг 500 самых богатых людей планеты. Информация представлена в рейтинге издания Bloomberg. «Индекс миллиардеров. 80 место — Леонид Михельсон, состояние оценивается в 24,7 миллиардов долларов . 249 место — Геннадий Тимченко, состояние — 10,8 миллиардов», — указано в рейтинге. Осенью Михельсон и  Тимченко занимали в топе 75 и 231 места соответственно. С Начала года Михельсон потерял 113 миллионов долларов, а Тимченко — 207 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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