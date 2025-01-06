06 января 2025

Участник тюменской команды КВН попал в реанимацию после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину сбил автомобиль
Мужчину сбил автомобиль Фото:

Участник команды КВН из Тюменской области Николай Сибирцев попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщила режиссер игр КВН Ирина Голубева в своих соцсетях.

«С нашим другом Колей Сибирцевым, к сожалению, случилась большая беда — Николая сбил грузовой автомобиль, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ. Все кто знают нашего Колясика, знают его как человека широкой необъятной души, веселого, доброго и отзывчивого друга», — написала Голубева в соцсети «ВКонтакте».

По данным из открытых источников, Николай начал играть в КВН в 2014 году в команде «Тихий омут». Он вырос в детском доме в Волгоградской области, а после переехал в Бердюжье. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник команды КВН из Тюменской области Николай Сибирцев попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщила режиссер игр КВН Ирина Голубева в своих соцсетях. «С нашим другом Колей Сибирцевым, к сожалению, случилась большая беда — Николая сбил грузовой автомобиль, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ. Все кто знают нашего Колясика, знают его как человека широкой необъятной души, веселого, доброго и отзывчивого друга», — написала Голубева в соцсети «ВКонтакте». По данным из открытых источников, Николай начал играть в КВН в 2014 году в команде «Тихий омут». Он вырос в детском доме в Волгоградской области, а после переехал в Бердюжье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...