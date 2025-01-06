Участник тюменской команды КВН попал в реанимацию после аварии

Участник команды КВН из Тюменской области Николай Сибирцев попал в реанимацию после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщила режиссер игр КВН Ирина Голубева в своих соцсетях.
«С нашим другом Колей Сибирцевым, к сожалению, случилась большая беда — Николая сбил грузовой автомобиль, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ. Все кто знают нашего Колясика, знают его как человека широкой необъятной души, веселого, доброго и отзывчивого друга», — написала Голубева в соцсети «ВКонтакте».
По данным из открытых источников, Николай начал играть в КВН в 2014 году в команде «Тихий омут». Он вырос в детском доме в Волгоградской области, а после переехал в Бердюжье.
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