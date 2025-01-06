06 января 2025
05 января 2025

Жительница ЯНАО продает «волшебную» колбу за десятки тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница ЯНАО продает волшебную колбу
Жительница ЯНАО продает волшебную колбу Фото:

Жительница Салехарда продает «волшебную» колбу, которая исполнит любое желание. Необычный предмет женщина выставила на продажу в интернете за 20 тысяч рублей.

«Волшебная колба. Исполняет желания», — сообщила Лия на сайте популярного интернет-сервиса для онлайн-продаж.

Колба, по данным продавца, исполнит желание благодаря волшебной фиолетовой жидкости. Ранее URA.RU сообщало, что покупатели из ЯНАО заметили в одном из сетевых магазинов ватрушки с мухами.

Волшебная колба, исполняющая любые желания
Волшебная колба, исполняющая любые желания
Фото:

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Жительница Салехарда продает «волшебную» колбу, которая исполнит любое желание. Необычный предмет женщина выставила на продажу в интернете за 20 тысяч рублей. «Волшебная колба. Исполняет желания», — сообщила Лия на сайте популярного интернет-сервиса для онлайн-продаж. Колба, по данным продавца, исполнит желание благодаря волшебной фиолетовой жидкости. Ранее URA.RU сообщало, что покупатели из ЯНАО заметили в одном из сетевых магазинов ватрушки с мухами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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