Жительница ЯНАО продает волшебную колбу
Жительница Салехарда продает «волшебную» колбу, которая исполнит любое желание. Необычный предмет женщина выставила на продажу в интернете за 20 тысяч рублей.
«Волшебная колба. Исполняет желания», — сообщила Лия на сайте популярного интернет-сервиса для онлайн-продаж.
Колба, по данным продавца, исполнит желание благодаря волшебной фиолетовой жидкости. Ранее URA.RU сообщало, что покупатели из ЯНАО заметили в одном из сетевых магазинов ватрушки с мухами.
Волшебная колба, исполняющая любые желания
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