В Петербурге госпитализировали женщину, которая загорелась от плиты

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Предполагается, что на пострадавшей загорелась одежда от плиты
Предполагается, что на пострадавшей загорелась одежда от плиты Фото:

В Санкт-Петербурге пожилую женщину доставили в больницу с ожогами, покрывающими 80% тела. Инцидент произошел в результате воспламенения ее одежды от плиты. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».

«7 января 83-летняя пациентка с ожогами первой и второй степени лица и тела поступила в больницу накануне», — передает «Фонтанка.ру». Женщина находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в отделение реанимации.

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В Санкт-Петербурге пожилую женщину доставили в больницу с ожогами, покрывающими 80% тела. Инцидент произошел в результате воспламенения ее одежды от плиты. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру». «7 января 83-летняя пациентка с ожогами первой и второй степени лица и тела поступила в больницу накануне», — передает «Фонтанка.ру». Женщина находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в отделение реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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