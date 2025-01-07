В Петербурге госпитализировали женщину, которая загорелась от плиты

Предполагается, что на пострадавшей загорелась одежда от плиты
В Санкт-Петербурге пожилую женщину доставили в больницу с ожогами, покрывающими 80% тела. Инцидент произошел в результате воспламенения ее одежды от плиты. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».
«7 января 83-летняя пациентка с ожогами первой и второй степени лица и тела поступила в больницу накануне», — передает «Фонтанка.ру». Женщина находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в отделение реанимации.
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