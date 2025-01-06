Трагедия произошла рядом со станцией Екатеринбург-Сортировочный (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поезд сбил насмерть сотрудника железной дороги, который решил сократить путь и полез под вагонами вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, на 1809 км вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный грузовой поезд сбил насмерть работника железной дороги. Он хотел сократить путь, поэтому полез под вагонами, а поезд в этот момент начал движение», — пишет ведомство в Telegram.

Транспортные следовали организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Погибшему было 30 лет, сообщили в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

ЧП произошло днем 7 января Фото: tg-канал «Центральное МСУТ СКР»