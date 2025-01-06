06 января 2025

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил железнодорожника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, поезд ржд
Трагедия произошла рядом со станцией Екатеринбург-Сортировочный (архивное фото) Фото:

Поезд сбил насмерть сотрудника железной дороги, который решил сократить путь и полез под вагонами вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, на 1809 км вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный грузовой поезд сбил насмерть работника железной дороги. Он хотел сократить путь, поэтому полез под вагонами, а поезд в этот момент начал движение», — пишет ведомство в Telegram.

Транспортные следовали организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Погибшему было 30 лет, сообщили в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

ЧП произошло днем 7 января
ЧП произошло днем 7 января
Фото:

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Поезд сбил насмерть сотрудника железной дороги, который решил сократить путь и полез под вагонами вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, на 1809 км вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный грузовой поезд сбил насмерть работника железной дороги. Он хотел сократить путь, поэтому полез под вагонами, а поезд в этот момент начал движение», — пишет ведомство в Telegram. Транспортные следовали организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Погибшему было 30 лет, сообщили в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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