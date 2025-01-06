Поезд сбил насмерть сотрудника железной дороги, который решил сократить путь и полез под вагонами вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, на 1809 км вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный грузовой поезд сбил насмерть работника железной дороги. Он хотел сократить путь, поэтому полез под вагонами, а поезд в этот момент начал движение», — пишет ведомство в Telegram.
Транспортные следовали организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Погибшему было 30 лет, сообщили в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!