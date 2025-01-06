06 января 2025
05 января 2025

Ставленник мэра Нижневартовска увольняется из администрации

Мэрию Нижневартовска покидает глава депмунсобственности Ряска
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента муниципальной собственности Вадим Ряска покидает мэрию Нижневартовска
Глава департамента муниципальной собственности Вадим Ряска покидает мэрию Нижневартовска Фото:

Администрацию Нижневартовска покидает директор департамента муниципальной собственности Вадим Ряска, один из близких соратников главы города Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Ряска покидает мэрию. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Ряска был одним из двух чиновников в команде Кощенко, которого он лично пригласил на работу в администрацию, и считался доверенным лицом мэра», — отмечает инсайдер.

В пресс-службе городской администрации подтвердили уход Ряски, отметив, что он написал заявление по собственному желанию. Его последним рабочим днем будет 12 января. Исполнять обязанности главы депмунсобственности будет заместитель Ряски — начальник управления имущественных отношений Наталья Антонова.

Ранее URA.RU писало о грядущей отставке начальницы управления культуры Елены Шипициной. В мэрии подтвердили ее уход с поста, последним рабочим днем чиновницы будет 8 января.

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Администрацию Нижневартовска покидает директор департамента муниципальной собственности Вадим Ряска, один из близких соратников главы города Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Ряска покидает мэрию. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Ряска был одним из двух чиновников в команде Кощенко, которого он лично пригласил на работу в администрацию, и считался доверенным лицом мэра», — отмечает инсайдер. В пресс-службе городской администрации подтвердили уход Ряски, отметив, что он написал заявление по собственному желанию. Его последним рабочим днем будет 12 января. Исполнять обязанности главы депмунсобственности будет заместитель Ряски — начальник управления имущественных отношений Наталья Антонова. Ранее URA.RU писало о грядущей отставке начальницы управления культуры Елены Шипициной. В мэрии подтвердили ее уход с поста, последним рабочим днем чиновницы будет 8 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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