Ставленник мэра Нижневартовска увольняется из администрации

Администрацию Нижневартовска покидает директор департамента муниципальной собственности Вадим Ряска, один из близких соратников главы города Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«Ряска покидает мэрию. Он ушел в отпуск с последующим увольнением. Ряска был одним из двух чиновников в команде Кощенко, которого он лично пригласил на работу в администрацию, и считался доверенным лицом мэра», — отмечает инсайдер.
В пресс-службе городской администрации подтвердили уход Ряски, отметив, что он написал заявление по собственному желанию. Его последним рабочим днем будет 12 января. Исполнять обязанности главы депмунсобственности будет заместитель Ряски — начальник управления имущественных отношений Наталья Антонова.
Ранее URA.RU писало о грядущей отставке начальницы управления культуры Елены Шипициной. В мэрии подтвердили ее уход с поста, последним рабочим днем чиновницы будет 8 января.
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