Трамп захотел переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»

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Трамп захотел назвать Мексиканский залив в честь США
Трамп захотел назвать Мексиканский залив в честь США Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание переименовать Мексиканский залив. В качестве нового названия он предложил «Залив Америки», отметив, что название звучит красиво. 

«Это охватывает большую территорию... какое красивое название», — заявил Трамп во время выступления в Мар-а-Лаго, говоря о новом названии Мексиканского залива. Прямую трансляцию выступления республиканца ведет телеканал ABC News в соцсети Х. 

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Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание переименовать Мексиканский залив. В качестве нового названия он предложил «Залив Америки», отметив, что название звучит красиво.  «Это охватывает большую территорию... какое красивое название», — заявил Трамп во время выступления в Мар-а-Лаго, говоря о новом названии Мексиканского залива. Прямую трансляцию выступления республиканца ведет телеканал ABC News в соцсети Х. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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