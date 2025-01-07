Трамп захотел переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»

Трамп захотел назвать Мексиканский залив в честь США
Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание переименовать Мексиканский залив. В качестве нового названия он предложил «Залив Америки», отметив, что название звучит красиво.
«Это охватывает большую территорию... какое красивое название», — заявил Трамп во время выступления в Мар-а-Лаго, говоря о новом названии Мексиканского залива. Прямую трансляцию выступления республиканца ведет телеканал ABC News в соцсети Х.
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