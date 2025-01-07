Трамп призвал Данию добровольно отказаться от Гренландии

Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна принадлежать США
Дания должна уступить Гренландию в пользу США. Это нужно сделать для защиты «свободного мира», сообщил избранный президент США Дональд Трамп во время выступления.
«Дания должна уступить США Гренландию для защиты „свободного мира“, в том числе от кораблей Китая и России», — заявил Трамп во время выступления в Мар-а-Лаго. Прямую трансляцию выступления республиканца ведет телеканал ABC News.
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