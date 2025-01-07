Трамп заявил, что понимает чувства России, которая против Украины в НАТО

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.
«Долгие годы, еще до [президента РФ Владимира] Путина Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. <...> Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп. Его выступление транслировалось на ABC News.
Он напомнил слова действующего президента США Джо Байдена о том, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. По его словам, такое развитие событий приведет к тому, что НАТО окажется у границ России, отметил Трамп.
Ранее Сергей Лещенко, советник руководителя администрации президента Украины, выразил готовность страны к передаче части территорий ради вступления в НАТО. Лещенко уточнил, что такой подход предусматривает распространение гарантий безопасности лишь на определенные регионы страны, которые останутся под управлением киевских властей, передает МК.
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