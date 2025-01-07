Трамп заявил, что понимает чувства России, которая против Украины в НАТО

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Трамп отметил, что если Украина вступит в альянс, то НАТО окажется прямо у границ России
Трамп отметил, что если Украина вступит в альянс, то НАТО окажется прямо у границ России Фото:

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Долгие годы, еще до [президента РФ Владимира] Путина Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. <...> Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп. Его выступление транслировалось на ABC News.

Он напомнил слова действующего президента США Джо Байдена о том, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. По его словам, такое развитие событий приведет к тому, что НАТО окажется у границ России, отметил Трамп.

Ранее Сергей Лещенко, советник руководителя администрации президента Украины, выразил готовность страны к передаче части территорий ради вступления в НАТО. Лещенко уточнил, что такой подход предусматривает распространение гарантий безопасности лишь на определенные регионы страны, которые останутся под управлением киевских властей, передает МК.

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил понимание позиции России в вопросе противодействия вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида. «Долгие годы, еще до [президента РФ Владимира] Путина Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. <...> Я могу понять их чувства по этому поводу», — заявил Трамп. Его выступление транслировалось на ABC News. Он напомнил слова действующего президента США Джо Байдена о том, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО. По его словам, такое развитие событий приведет к тому, что НАТО окажется у границ России, отметил Трамп. Ранее Сергей Лещенко, советник руководителя администрации президента Украины, выразил готовность страны к передаче части территорий ради вступления в НАТО. Лещенко уточнил, что такой подход предусматривает распространение гарантий безопасности лишь на определенные регионы страны, которые останутся под управлением киевских властей, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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