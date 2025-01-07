Остановка СВО за полгода и присоединение Гренландии к США: новые заявления Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается остановить конфликт России и Украины за полгода, хотя ранее обещал сделать это за 24 часа. Также будущий лидер штатов выдвинул территориальные претензии к Дании, пожелав присоединить Гренландию с собственному государству. Подробности о самых провокационных и неожиданных заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
Внезапное изменение позиции по Украине
Трамп обвинил администрацию действующего главы государства Джо Байдена в конфликте на Украине. Он утверждает, что некомпетентность властей США привела к началу СВО России. По словам Трампа, была сделка, которую Байден нарушил, предлагая Украине возможность вступления в НАТО.
Политик также заявил о понимании чувств России относительно недопустимости вступления Украины в НАТО. Он пообещал попытаться закончить конфликт за полгода после своего вступления в должность.
«Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», — заявил Дональд Трамп, говоря об остановке военного конфликта между РФ и Украиной. Его слова прозвучали в эфире ABC News.
Говоря о возможности контактов с российским лидером Владимиром Путиным, избранный президент США отметил, что пока не может сказать чего-либо по этому поводу. «Я знаю, что он хотел бы встретиться», — сказал Трамп.
Трамп обещает устроить ад на Востоке
Избранный президент США предупредил ХАМАС о последствиях, если заложники не будут освобождены к моменту его вступления в должность. Трамп угрожает, что «разверзнется кромешный ад» и предупредил, что движению «не поздоровится»
Переименование Мексиканского залива и огромные пошлины
Трамп обсуждает возвращение контроля над Панамским каналом и намерен переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Он также планирует ввести «очень значительные» пошлины на импорт товаров из Мексики. По его мнению, это может весомо изменить экономические отношения с этими странами.
Включение Гренландии в состав США
Трамп предложил Дании передать Гренландию Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». Избранный президент утверждает, что это необходимо для контроля над действиями Китая и России в Арктике.
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