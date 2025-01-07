07 января 2025

«РГ»: в США бандиты убили многодетного отца из Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства смерти жителя Петербурга выясняются
Обстоятельства смерти жителя Петербурга выясняются Фото:

В Чикаго (США) был убит многодетный отец родом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на собственный источник. По предварительным данным, причиной смерти стало нападение бандитов.

«Погибший является гражданином Кыргызстана. В Петербурге у него осталась семья: супруга и трое детей. По предварительным данным, в США его убили бандиты», — сообщает источник «РГ».

Супруга убитого уже начала сбор средств для транспортировки тела мужа обратно в Россию и организации его похорон. Обстоятельства смерти петербуржца выясняются.

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В Чикаго (США) был убит многодетный отец родом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на собственный источник. По предварительным данным, причиной смерти стало нападение бандитов. «Погибший является гражданином Кыргызстана. В Петербурге у него осталась семья: супруга и трое детей. По предварительным данным, в США его убили бандиты», — сообщает источник «РГ». Супруга убитого уже начала сбор средств для транспортировки тела мужа обратно в Россию и организации его похорон. Обстоятельства смерти петербуржца выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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