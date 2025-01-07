«РГ»: в США бандиты убили многодетного отца из Петербурга

В Чикаго (США) был убит многодетный отец родом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на собственный источник. По предварительным данным, причиной смерти стало нападение бандитов.
«Погибший является гражданином Кыргызстана. В Петербурге у него осталась семья: супруга и трое детей. По предварительным данным, в США его убили бандиты», — сообщает источник «РГ».
Супруга убитого уже начала сбор средств для транспортировки тела мужа обратно в Россию и организации его похорон. Обстоятельства смерти петербуржца выясняются.
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