В Ревде (Свердловская область) Mitsubishi Asx протаранил две машины инкассаторов на перекрестке улиц Максима Горького и Карла Либкнехта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«ДТП у „Ромашки“ (остановка на ул. Карла Либкнехта — прим. URA.RU). Столкнулись автомобиль Mitsubishi Asx и две инкассаторские машины. Будьте внимательны и осторожны», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». На фотографии виден только один фургон инкассации, который от столкновения развернула иномарка.
Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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