07 января 2025
06 января 2025

В Свердловской области иномарка протаранила машины инкассаторов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одну из инкассаторских машин развернуло (архивное фото)
Одну из инкассаторских машин развернуло (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) Mitsubishi Asx протаранил две машины инкассаторов на перекрестке улиц Максима Горького и Карла Либкнехта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«ДТП у „Ромашки“ (остановка на ул. Карла Либкнехта — прим. URA.RU). Столкнулись автомобиль Mitsubishi Asx и две инкассаторские машины. Будьте внимательны и осторожны», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». На фотографии виден только один фургон инкассации, который от столкновения развернула иномарка.

Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

В аварию попала машина инкассации «Сбера»
В аварию попала машина инкассации «Сбера»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) Mitsubishi Asx протаранил две машины инкассаторов на перекрестке улиц Максима Горького и Карла Либкнехта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «ДТП у „Ромашки“ (остановка на ул. Карла Либкнехта — прим. URA.RU). Столкнулись автомобиль Mitsubishi Asx и две инкассаторские машины. Будьте внимательны и осторожны», — передает telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий». На фотографии виден только один фургон инкассации, который от столкновения развернула иномарка. Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...