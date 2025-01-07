«Расслабляться нельзя»: пермские школьники провели новогодние праздники за учебниками

В Перми большинство выпускников школ усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ. Большинство их родителей и педагогов заявили, что расслабляться нельзя: первая декада января будет посвящена подготовке к предстоящим экзаменам. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса SuperJob.
«Большинство родителей выпускников уверяет, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ. По словам 44% матерей и отцов, их ребенок мотивирован и будет заниматься без напоминаний. Часть родителей (12%) будут заставлять 11-классников готовиться к ЕГЭ. Лишь каждый третий родитель считает, что в январские каникулы можно отдохнуть», — говорится в результатах опроса.
Кроме того, большая часть учителей также не расслабляются в праздники. Так, 34% хотят заниматься проверкой работ учащихся, 25% планирует выделить время на прохождение педагогических курсов онлайн, а 12% собираются заниматься с отстающими учениками.
Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2025 году претерпит изменения. В экзамены сразу по шести предметам внесут корректировки. Без изменений пройдет ЕГЭ по математике, биологии, истории, обществознанию и географии.
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