Как изменится ЕГЭ в 2025 году: разбираемся с экспертами, что нового ждет школьников

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) каждый год вносятся корректировки. Так, 2025 год не стал исключением — изменятся экзамены сразу по шести предметам. О том, что именно поменяется, эффективна ли система ЕГЭ в том виде, в каком она есть сегодня, и станут ли экзамены сложнее — в материале URA.RU.
Согласно данным на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), в 2025 году изменения будут при проведении экзаменов по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам. Таким образом, без изменений пройдут экзамены по математике (и на базовом, и на профильном уровне), биологии, истории, обществознанию и географии.
Русский язык
- Задание №26 по языковым средствам выразительности заменили на задание №22. Теперь это задание не опирается на рецензию по тексту, в нынешней версии нужно соединить пять контекстов и девять терминов. За правильное выполнение задания можно получить максимум два балла, в ЕГЭ прошлых лет оно оценивалось в три балла;
- Нумерация заданий: в первой части экзамена после текста расположены задания №23–26. В 2024 году на этом месте были задания № 22–25;
- Критерии оценки и структура задания с развернутым ответом: в задании №27 (сочинение-рассуждение) школьники прошлых лет должны были самостоятельно сформулировать проблему по тексту. Теперь же она прописана в задании в виде вопроса;
- Аргументация мнения: нельзя использовать примеры и аниме, графических романов, фанфиков, манг и компьютерных игр;
- Критерии оценивания сочинения переведены с 12-критериальной системы на 10-критериальную;
- Исключен критерий "Богатство речи" (К6). В ЕГЭ-2025 его место займет К10, по нему будут оценивать соблюдение речевых норм;
- Для работ, допущенных к проверке, порог увеличен с 69 до 99 слов. Об этом сообщила директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Education Елена Провозен, ее слова передает РБК.
Литература
Тестовая часть
- В тестовой части в задании №8 увеличилось до семи число вариантов ответов. При этом был сохранен пункт об отсутствии конкретного количества правильных ответов.
Письменная часть
- В письменной части в задании №5 в 2025 году будет указано конкретное произведение из курса средней школы с XVIII до первой половины XIX века включительно;
- В сочинении второй части одна из тем для сочинения будет носить дискуссионный характер, с помощью которого ученик сможет обосновано выразить свое мнение о произведении;
- В сочинении можно употреблять термины искусствоведения, если тема им соответствует;
- В кодификатор вернули произведения таких писателей, как А.С . Пушкин, М.Ю. Лермонтов и Н.В . Гоголь;
- В основной список кодификатора добавили роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Это означает, что по нему могут встретиться сочинения и тест;
- В критериях оценки выпускного экзамена пункт «Логичность, соблюдение речевых и грамматических норм» оценивается, исходя из общего количества допущенных ошибок, без учета их типа. Это означает, что если выпускник совершит ошибки только одного рода (речевые, грамматические или логические), это не приведет к аннулированию всех баллов.
Информатика
- Задание №16 усложнили арифметическим выражением, его результат нужно вычислить с помощью самостоятельно написанной программы, которая автоматически вычислит итоговое значение. Раньше это выражение было значительно короче и зачастую его можно было вычислить аналитически;
- В заданиях № 19–21 из блока «Теории игр» добавлена вариация задания на уменьшение количества камней в кучах;
- В задании №26 появилась новая формулировка. При этом само его решение не изменилось;
- Задание №27 является новым прототипом задания с использованием математических формул и необычной графической визуализации.
Физика
- Блок "Механика" вернули в задание №21. В 2024 году в нем встречались только темы «Электродинамика» и «Молекулярная физика»;
- В задании №22 снова появились вопросы о молекулярной физике;
- Также и в задании №26 вернули тему "Статика".
Химия
- Первую часть задания немного упростили, теперь выпускникам нужно знать, как решать задание №34, чтобы набрать 100 баллов;
- В демоверсии этого года в ЕГЭ по химии можно увидеть новую модель задания №17. Согласно ней, задание из множественного выбора переквалифицировали в задание на соответствие;
- В одном из самых сложных заданий в ЕГЭ по химии, №34, может потребоваться расчет молярной концентрации.
Иностранные языки
- Задания № 19–24 (контроль грамматических навыков) могут быть представлены в формате одного цельного текста, а не отдельных;
- В письменной части экзамена уточнены формулировки заданий, чтобы выпускник понимал, какие именно фразы для ответов от него требуются;
- В устной части для задания №4 дополнены критерии оценивания работы. Теперь в них указано, за какое количество ошибок и сколько баллов потеряет школьник.
Стал ли ЕГЭ сложнее за последние годы и эффективен ли он в 2025 году
За последние годы ЕГЭ не стал сложнее – он стал вариативнее, рассказал URA.RU заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург. «Вариативность стала очень хорошей, потому что, если вы поступаете на мехмат или на физтех, там повышенная математика. А если в гуманитарную сферу — там математика базовая, которую, кстати, можно сдать еще в 10 классе. То есть очень много таких вещей, такого поступательного развития», — сказал Ямбург.
С тем, что экзамены не стали труднее, согласился и начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2004» Андрей Лукутин. По его мнению, с течением времени постепенно меняются лишь форма и содержание ЕГЭ, «с контрольно-измерительными материалами (КИМ) происходит эволюция».
Среди ярких примеров таких изменений, рассказал Ямбург, — нововведения при проведении экзаменов по иностранному языку, литературе и истории. «В английском языке было введено говорение. Это стало более объективно, нежели те схемы, которые были в заданиях. <…> Кроме того, появилась такая форма, как эссе по литературе, истории. Это очень здорово, хотя эссе — сложный жанр. Ведь тем, кто выбрал эти направления, нужно понимать, что, например, Иван Грозный и Шекспир — это современники. И здесь не требуется занимать какую-то идеологическую позицию: есть такая точка зрения, а есть другая», — пояснил Ямбург.
Эксперт также отметил, что благодаря изменениям из экзаменов по гуманитарным предметам на сегодняшний день ушли «тесты-угадайки», которые сторонники отмены ЕГЭ приводят как аргумент в пользу того, что систему нужно реформировать. «Вскоре после появления ЕГЭ в экзамене по литературе, например, был вопрос: „Любил ли Онегин Татьяну“. И было три ответа на выбор: „Да, любил“, „Нет, не любил“, „Когда как“. Правильный ответ был — „Когда как“. [Сейчас] это ушло», — привел пример Ямбург.
Кроме того, как отметил в разговоре с URA.RU Андрей Лукутин, каждый год у школьников есть время спокойно подготовиться к экзаменам, даже если в них вносятся какие-либо изменения, ведь «правила игры» объявляются сильно заранее. Все задания в ЕГЭ соответствуют тому, чему учат в школе, подчеркнул он.
«Можно сказать, что последние задания практически во всех предметах — это задания повышенного уровня. Но это не невыполнимые задания для школьников, которые нормально, спокойно учились 11 лет и готовились к поступлению в тот или иной вуз», — добавил педагог.
Оба эксперта сошлись во мнении, что на сегодняшний день ЕГЭ — эффективная система оценки знаний. По их мнению, это также возможность для детей из небольших городов на равных конкурировать с детьми из Москвы и Санкт-Петербурга за места в лучших вузах страны. «Дети из небольших городов, из поселков, в том числе и благодаря единому государственному экзамену, могут поступить в любой вуз. Это называется конкурс. Не конкурс денег, не конкурс пап и мам, которые могут каким-то образом повлиять на ситуацию, а это конкурс знаний. Ты сел, сделал задание, получил свои 100 баллов — имеешь право. Нет — до свидания. Это, мне кажется, честно», — пояснил Лукутин. Он подчеркнул, что сегодня коррупция при проведении экзамена исключена, в то время как раньше «всегда существовали „списки“ и дети, которые поступят и не поступят».
Разговоры о перегрузке детей из-за ЕГЭ — демагогия, считает Ямбург. «Это демагогия, причем довольно опасная. Что значит перегрузка? Я когда в советской школе учился, мы сдавали восемь экзаменов в школе в июле, а потом еще четыре в августе. Это была не перегрузка?» — добавил он. «Вариативность, гибкость, которая есть в сегодняшнем ЕГЭ — вот путь снятия перегрузки учащихся», — считает Ямбург.
Альтернатив ЕГЭ пока нет, считает Лукутин. «Единый государственный экзамен — очень понятный выпускной и вступительный экзамен для школьников и будущих студентов. В его структуре нет резких скачков из года в год, изменения вводятся очень медленно», — пояснил он. Эту же позицию поддерживает и Ямбург. «ЕГЭ — это медицинский факт. Он был, есть и будет», — заключил он.
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