Росреестр отреагировал на слухи о массовой утечке данных россиян из ЕГРН

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Об этом заявили в самой организации.
«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. Проводятся проверки информации, опубликованной в ряде telegram-каналов», — сказано в официальном Telegram Росреестра.
Заявление было сделано на фоне слухов о том, что хакеры взломали систему и получили доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России. В различных telegram-каналах сообщалось, что взломщики якобы получили доступ к более чем 2 млрд строк, общим размером около 1 Тб.
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