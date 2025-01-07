07 января 2025

Росреестр отреагировал на слухи о массовой утечке данных россиян из ЕГРН

© Служба новостей «URA.RU»
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В Telegram распространялась информация об утечке терабайтов данных
В Telegram распространялась информация об утечке терабайтов данных Фото:

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Об этом заявили в самой организации.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. Проводятся проверки информации, опубликованной в ряде telegram-каналов», — сказано в официальном Telegram Росреестра.

Заявление было сделано на фоне слухов о том, что хакеры взломали систему и получили доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России. В различных telegram-каналах сообщалось, что взломщики якобы получили доступ к более чем 2 млрд строк, общим размером около 1 Тб.

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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Об этом заявили в самой организации. «Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. Проводятся проверки информации, опубликованной в ряде telegram-каналов», — сказано в официальном Telegram Росреестра. Заявление было сделано на фоне слухов о том, что хакеры взломали систему и получили доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России. В различных telegram-каналах сообщалось, что взломщики якобы получили доступ к более чем 2 млрд строк, общим размером около 1 Тб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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